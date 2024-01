Passe Livre estudantil está suspenso nas férias; saiba quando o benefício volta a funcionar - TV Jangadeiro

O Passe Livre estudantil, que garante duas passagens gratuitas em dias úteis no transporte coletivo de Fortaleza, está suspenso durante as férias escolares. A interrupção do benefício estava prevista desde a implementação do mesmo e foi comunicada aos alunos com antecedência.

O programa social segue o calendário letivo das instituições de ensino do município, e volta a funcionar apenas em janeiro. Neste período, o aluno paga a tarifa estudantil, que custa R$ 1,50 por passagem.

O Passe Livre estudantil estará disponível para os alunos do Ensino Básico em 16 de janeiro. Já os estudantes do Ensino Superior devem esperar até o dia 29 de janeiro para usarem o benefício novamente.

“A definição do calendário foi realizada por meio de consulta às instituições de ensino municipais, estaduais e federais, bem como às instituições privadas, que informaram as datas dos seus respectivos períodos letivos”, explicou a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Balanço

Desde a implementação do Passe Livre estudantil, em 13 de novembro, já foram usadas 2.747.758 passagens gratuitas. Em média, 70 mil pessoas utilizam o benefício diariamente.