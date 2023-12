Tabela de valores do IPVA 2024 é divulgada; confira calendário e descontos - TV Jangadeiro

A tabela de valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 2024 (IPVA) foi divulgada pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

Os contribuintes que pagarem em cota única até 31 de janeiro de 2024 terão 5% de desconto. Já o parcelamento pode ser feito em até 5 vezes. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100.

▶️ Confira a tabela de valores por veículo pelo link: Tabela IPVA 2024

O programa Sua Nota Tem Valor proporciona até 5% de desconto, chegando a 10%, se o imposto for pago em cota única (até 31 de janeiro).

Para pagamento parcelado, as opções vão até 5 vezes (com vencimentos em 8 de fevereiro, 8 de março, 8 de abril, 8 de maio e 10 de junho). Os boletos estarão disponíveis a partir do dia 2 de janeiro.

ISENÇÃO

Têm direito à isenção: pessoas com deficiência, proprietários de máquinas agrícolas, táxis, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans, topics, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

CÁLCULO IPVA 2024

Para realizar o cálculo, é levado em conta os preços médios de mercado dos veículos. As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, dependendo do tipo de veículo. A maior parte da frota tem alíquota de 3%. É o caso dos automóveis e caminhonetes entre 100 e 180 cavalos de potência. Ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos de locadoras pagam 1%.

A alíquota reduzida de 1% é oferecida para motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos até 125 cilindradas que não tiverem cometido infração de trânsito em 2023. A alíquota aplicada normalmente para esses veículos é de 2%.

EMISSÃO DO BOLETO

É possível emitir o boleto pelo site da Sefin (em Portal de Serviços), a partir do dia 2 de janeiro, ou pela Assistente Virtual do Whatsapp (85) 3108-1404.