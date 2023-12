Fortaleza Bilíngue abre inscrições para os cursos de janeiro - TV Jangadeiro

O programa Fortaleza Bilíngue está com inscrições abertas para os cursos presenciais de janeiro. Ao todo, estão sendo ofertadas 215 vagas para turmas de Inglês com música; Inglês para viagens; Francês para iniciantes; Inglês para o mercado de trabalho; Conversação intermediária de inglês; Conversação básica de espanhol; além de inglês e espanhol para profissionais do turismo.

➡️ As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site do Fortaleza Bilíngue (bilingue.fortaleza.ce.gov.br) até o dia 04 de janeiro.

Os cursos serão ministrados na Embaixada Bilíngue. Além dos cursos presenciais, o programa disponibiliza vagas para a plataforma on-line de inglês.

“Até agora, mais de 90 mil pessoas passaram pelo Fortaleza Bilíngue, sendo 70 mil na rede pública de ensino, 9 mil no EaD e cerca de 1 mil pessoas nos cursos e ações presenciais. Para 2024, temos prevista a antecipação do ensino de inglês para o 5º ano e a viagem da primeira turma de intercambistas do Geração Bilíngue para a Inglaterra”, afirma Hugo Holanda, coordenador do programa.