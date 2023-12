"Ideia do Passe Livre foi tão boa que o governo corre atrás de pegar carona com esse tal de VaiVem" - TV Jangadeiro

Ao celebrar a emissão de mais de 2,1 milhões de bilhetes gratuitos do Passe Livre Estudantil, o prefeito José Sarto (PDT) alfinetou o Governo do Estado, sugerindo que o Executivo Estadual pegou carona com o Programa VaiVem, lançado no último dia 20.

“A ideia foi tão boa que o governo está correndo atrás de pegar carona, com esse VaiVem , mas ainda não conseguiu se acertar. É bom, né?! Bons exemplos têm que ser seguidos”, disse Sarto durante entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews FM.

O prefeito destacou o passe livre – implementado em novembro deste ano – como a marca de sua gestão. Ele também pontuou feito histórico as obras de drenagem da Avenida Heráclito Graça, que devem pôr fim aos alagamentos da via no período chuvoso. Segundo Sarto, a Prefeitura tem 200 obras em andamento.

“A gente tem tantas obras pra entregar até dezembro de 2024 que não vou conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo”, pontuou. Conforme o gestor, 70% das suas promessas de campanha eleitoral já foram cumpridas.

Taxa do Lixo

Questionado sobre a Taxa do Lixo, Sarto informou que desde a implementação, em abril deste ano, já foram arrecadados R$ 44 milhões. De acordo com ele, o valor é aplicado na gestão de resíduos na cidade e em políticas de conscientização ambiental da população.

Réveillon

Sarto destacou que a expectativa é que os números do Réveillon de 2024 ultrapassem os do ano passado, quando gerou a receita de R$ 3,4 bilhões, recebeu 550 mil turistas e gerou 186 mil postos de trabalho.