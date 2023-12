Páginas de ‘rolezinho’ de moto se manifestam após morte de jovem em Fortaleza - TV Jangadeiro

Uma jovem de 18 anos morreu após ser baleada no bairro José Walter, em Fortaleza, nessa segunda-feira (25). Thauany Silva participava de um ‘rolezinho’ de motocicleta quando foi atingida por disparos de arma de fogo nas proximidades do residencial Cidade Jardim I. Ela chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu à gravidade das lesões.

Dezenas de motociclistas percorreram diversas ruas e avenidas de Fortaleza, na madrugada de Natal, com a descarga do veículo adulterada para fazer barulho, buzinando de forma prolongada e realizando manobras perigosas, prática conhecida como ‘bololô’.

Páginas que divulgam o encontro se manifestaram após a morte da jovem e anunciaram silêncio por 24 horas. “Desejamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos da jovem Thauany Silva que veio a falecer e desejamos melhoras ao feridos”, diz publicação no Instagram.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências no local. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

‘ROLEZINHO’ INCOMODOU

Moradores de diversos bairros da Capital, como Maraponga, Montese, Praia do Futuro, Praia de Iracema, Mucuripe e Aldeota, relataram ter ouvido ou visto a circulação desses motociclistas.

Acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a PMCE informou que abordou motociclistas em diversos bairros. “Quando identificada situação criminal, o condutor foi conduzido a uma delegacia de polícia judiciária, sendo feita a respectiva autuação”.

Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirmou que “não recebeu nenhuma denúncia relacionada à reunião de motociclistas em vias da cidade”.