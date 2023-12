Polícia aborda motociclistas em diversos bairros de Fortaleza após ‘rolezinho’ com descarga adulterada para fazer barulho

Com a descarga do veículo adulterada para fazer barulho, dezenas de motociclistas percorreram diversas ruas e avenidas de Fortaleza na madrugada desta segunda-feira (25). O ‘rolezinho’ – como é chamado pelos participantes – assustou moradores e incomodou quem já dormia. Além disso, há relatos de falta de uso do capacete e manobras perigosas realizadas pelos pilotos.

Moradores de bairros como Maraponga, Montese, Praia do Futuro, Praia de Iracema, Mucuripe e Aldeota relataram ter ouvido ou visto a circulação desses motociclistas.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que foi acionada, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para ocorrências de desordem em alguns pontos da capital.

“Abordagens foram realizadas em diversos bairros e, quando identificada situação criminal, o condutor foi conduzido a uma delegacia de polícia judiciária, sendo feita a respectiva autuação”, disse a corporação.