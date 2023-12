Vice-presidente do PT dá tapa na cara de deputado da oposição - TV Jangadeiro

O deputado federal e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, foi flagrado dando um tapa no rosto do também deputado federal Messias Donato (Republicanos). Além da agressão, o petista chamou o Messias de “viadinho”.

A ação foi registrada durante a sessão de promulgação da reforma tributária, que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, deputados da oposição cantavam “Lula/ladrão/ seu lugar é na prisão”, o que causou a reação de Quaquá .

Donato afirmou que a ação não ficará impune. “Deputado Quaquá me agrediu aqui no Plenário. Não ficará impune. O tapa do amor, porque o amor venceu o ódio!”, escreveu em suas redes sociais.