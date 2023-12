"Tudo que estou fazendo é para resgatar a aliança com o PT e outros partidos", diz Cid Gomes - TV Jangadeiro

De saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o senador Cid Gomes afirmou que a crise interna no PDT do Ceará foi provocada pela tentativa de manter ou retomar a aliança política com o Partido dos Trabalhadores (PT) e outras siglas.

“Tudo que eu estou fazendo é para preservar e restabelecer uma aliança histórica com o PT, o PP [Partido Progressista], o PSD [Partido Social Democrático] e vários partidos que tradicionalmente são aliadas ao nosso”, declarou nesta segunda-feira (18), durante uma das últimas reuniões como presidente estadual da legenda.

O encontro tinha como objetivo definir a qual partido os políticos vão se filiar, porém a decisão foi adiada para janeiro de 2024.

Além de Cid Gomes, outros deputados estaduais, prefeitos e vereadores que foram eleitos pelo PDT estão de saída da sigla. A expectativa é que este grupo inteiro se filie a um mesmo partido. O Podemos e o Partido Socialista Brasileiro (PSB)

são algumas das opções cogitadas nos bastidores.

Após deixar o PDT, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, se filiou ao PT e é cotado para disputar a Prefeitura de Fortaleza pela legenda. Ainda não se sabe se a ida de Evandro Leitão abre as portas do PT para Cid Gomes e seu grupo de aliados.

Relembre

O PT e o PDT romperam uma aliança de 16 anos após discordarem sobre o candidato que deveria disputar o Governo do Estado nas eleições de 2022.