Companhias aéreas anunciam venda de passagens por até R$ 799 em 2024 - TV Jangadeiro

As três maiores companhias aéreas do Brasil – Azul, Gol e a Latam – vão ofertar passagens entre R$ 699 e R$ 799 por trecho viajado em 2024. O barateamento foi anunciado nesta segunda-feira (18) e vai disponibilizar mais de 25 milhões de bilhetes aéreos.

A medida faz parte da primeira etapa do Programa de Universalização do Transporte Aéreo, detalhado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, aos lados dos diretores das três empresas, como estratégia para redução dos preços de passagens aéreas e queda dos custos de operações no país, em 2024.

Outras ações apresentadas pelas empresas, nesta segunda (18), estão:

– valores mais acessíveis para bilhetes comprados com até 14 dias de antecedência da data da viagem;

– inclusão de serviços de remarcação sem cobrança de taxa adicional;

– oferta de tarifas mais acessíveis para compras realizadas em determinados dias da semana;

– aumento no número de oferta de voos;

– ampliação da frota aérea;

– gratuidade no despacho de bagagens e marcação de assento para compras feitas em cima da hora e aumento na oferta de assentos.

O ministro acredita que as medidas anunciadas tornarão os voos domésticos mais acessíveis aos passageiros.

“Um conjunto de pacotes que vai beneficiar o consumidor final brasileiro. E a primeira etapa [do Programa de Universalização do Transporte Aéreo], ao longo de 2024, vamos, cada vez mais, ao lado das aéreas, ao lado de todo o governo, perseguir para que a gente possa ter uma redução nas tarifas no Brasil e fazer com que, ao final, o consumidor brasileiro viaje mais.”