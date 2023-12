Validado pelas principais lideranças, Evandro se filia ao PT: “sempre fui desse projeto político”

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, oficializou a filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) neste domingo (17). Durante discurso, ele afirmou que “sempre foi desse projeto” eu que essa foi a decisão “mais importante” de sua trajetória política.

“Eu faço política dialogando, construindo políticas públicas que possam impactar a vida das pessoas. Faço política dessa forma, com esse grupo político já de algum tempo. Sempre fui desse projeto político, em todos os momentos, seja para resistir ao fascismo e ao bolsonarismo, seja para defender todos os momentos em que a população precisava”, disse.

Lideranças petistas, como o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana; o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, estiveram presentes na cerimônia.

Camilo elogiou Evandro e falou sobre união para 2024. “É uma pessoa com capacidade de dialogar e ouvir. Eleições só vamos discutir ano que vem; o importante é estarmos unidos em nome do projeto que está transformando o Ceará”.

José Guimarães também desejou boas-vindas a Evandro. “A tua coragem, mesmo sem ser filiado ao PT, ajudou Elmano a ser eleito governador. Você esteve conosco. Sua casa é o PT”.

O solenidade contou ainda com a presença de líderes do MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSB, PCdoB, PV e PP.

Eleições

A chegada de Evandro ao partido acontece em meio às articulações para a escolha do candidato petista que vai disputar a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. O nome de Evandro Leitão é um dos cogitados.

Além dele, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Luizianne Linstambém também são cotados para concorrer ao pleito pela legenda.

Saída do PDT

Evandro Leitão deixa o Partido Democrático Trabalhista (PDT) em ano pré-eleitoral. Embora o Diretório Estadual do PDT tenha aprovado sua carta de anuência, e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) tenha aprovado a desfiliação, o PDT pretende acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cassar o mandato do deputado.