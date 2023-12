Jojo Todynho afirma ter sido vítima de racismo em feira de Fortaleza

Em vista a Fortaleza, a cantora e influenciadora digital Jojo Todynho denuncia ter sido vítima de racismo enquanto passeava pela Feirinha da Beira-Mar, neste sábado (16). Em vídeo que circula nas redes sociais, ela aparece discutindo com a vendedora de um box.

“Aprenda a falar com os outros. Você não está lidando com seus parentes. Vim passear, não sou obrigada a aguentar gracinha de ninguém”, rebateu Jojo.

No seu perfil no Instagram, Jojo explica que, enquanto finalizava uma compra, essa vendedora lhe abordou oferecendo algo de sua loja em troca de uma divulgação na internet. A cantora, no entanto, diz que se recusou e agradeceu. Após a negativa, a então feirante teria lhe chamado de “preta arrogante”.

Já na versão da vendedora, após o pedido de divulgação de seu box, a Jojo Todynho teria lhe respondido gritando, colocando o ‘dedo na sua cara’. Ela nega a acusão de racismo. “Ela me acusou de racista. Eu jamais chamaria alguém de preta, até porque o meu esposo é preto, tenho uma filha negra. Por que vou ser racista? Jamais”

Após a discussão, tanto a vendedora quanto a influenciadora foram até a delegacia registrar a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura a denúncia de crime de preconceito de raça ou cor contra artista carioca. A permissionária autônoma, apontada como a mulher que teria supostamente proferido as ofensas, também registrou denúncia contra a artista pelo crime de calúnia.

“A Polícia Civil seguirá apurando o fato pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Descriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin), unidade especializada”.