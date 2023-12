Em vez de panetone, chefe presenteia funcionárias com cream cracker e viraliza na internet

É comum, nesta época do ano, empresas presenteaream seus funcionários com itens tipicamente natalinos, como panetone. Mas, durante a confraternização com suas colaboradoras, em Fortaleza, o supervisor comercial, Alan Botelho, decidiu inovar e surpreendeu a equipe com algo completamente inusitado: uma bolacha do tipo Cream Cracker.

Tudo não passou de uma brincadeira. No entanto, o presente inusitado viralizou na internet, alcançando inúmeras curtidas e milhares de comentários.

Quando publicou a foto com a legenda “Aqui não tem para panetone. Raiz, é cream cracker”, Alan não imaginava tamanha repercussão.

“Nós temos o hábito de sempre, pela manhã, comer ‘cream cracker’ e até brincamos de fazer rodízio para saber quem vai levar a bolacha nos outros dias da semana. O que aconteceu, naquele momento, foi apenas uma piada interna, que viralizou”, explicou o supervisor.

Ele também esclareceu que empresa na qual trabalha não teve nada a ver com a pegadinha, e que seu time foi devidamente presenteado com produtos de beleza e maquiagem.

“Foi maravilhoso. Nos divertimos muito”, finalizou.