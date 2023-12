Trecho da Av. Heráclito Graça será bloqueado para obras; confira mudanças na rota

O trecho entre as ruas Gonçalves Lêdo e João Cordeiro, na Avenida Heráclito Graça, será bloqueado para obras a partir desta segunda-feira (18). As intervenções seguirão por 11 meses. Outros trechos serão interditados/liberados à medida que a obra for avançando.

Rotas alternativas foram disponibilizadas para garantir e facilitar a circulação pelo local. Confira:

Sentido Aldeota/Centro: o condutor que vem na Av. Heráclito Graça deve entrar à direita na Rua João Cordeiro, à esquerda na Rua Fiuza de Pontes, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita retornando à Av. Heráclito Graça.

Sentido Centro/Aldeota: o motorista que trafega na Rua Nogueira Acioli e tem a finalidade de entrar na Av. Heráclito Graça deve dobrar à esquerda na Rua Rocha Lima e, depois, à esquerda, novamente, na Rua João Cordeiro para acessar a Av. Heráclito Graça.

Itinerário de coletivos

As linhas 701 e 816, no sentido ida, e a linha 028, no sentido volta, seguem o desvio pela Av. Heráclito Graça, Rua Carlos Vasconcelos, Rua Fiuza de Pontes, Rua Nogueira Acioly retornando para a Av. Heráclito Graça.

Já as linhas 701 e 816, no sentido volta, e a linha 028, no sentido ida, seguem o desvio pela Rua Bárbara de Alencar, Rua Nogueira Acioly, Rua Rocha Lima, Rua Carlos Vasconcelos e retornam para a Av. Heráclito Graça.