Homem com braço engessado furta fios e é preso em Fortaleza - TV Jangadeiro

Um homem com o braço engessado foi preso no bairro Centro, em Fortaleza, por furtar fios de energia de um poste. Segundo a Polícia, na ação desta quinta (15) o homem utilizava do gesso para puxar os fios e cortá-los com uma faca.

Com as informações sobre a localização do suspeito, obtidas a partir do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria de Segurança (SSPDSP), os policiais se dirigiram ao local e capturaram o homem, identificado como Thiago de Morais Silva, de 23 anos. Ele já possui antecedentes por crimes de furto, crime de trânsito e crime contra a incolumidade pública.

Com o suspeito, os policiais apreenderam a faca utilizada no crime e pedaços de fios cortados. O homem foi conduzido para o 34º Distrito Policial (34º DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.