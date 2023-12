Jornal Jangadeiro fica em 1º lugar nas categorias TV e Web do Prêmio Gandhi de Comunicação - TV Jangadeiro

Duas reportagens do Jornal Jangadeiro conquistaram o 1° lugar no Prêmio Gandhi de Comunicação. Na categoria Jornalismo Impresso/Digital, a vencedora foi a reportagem especial “Perigo dentro de casa: a violência invisível do estupro conjugal”.

Já na categoria Telejornalismo a reportagem “Dignidade e inclusão: os desafios de pessoas trans no mercado de trabalho”, produzida e exibida na TV Jangadeiro, foi a grande campeã.

A iniciativa da Agência da Boa Notícia reconhece os trabalhos que contribuem para a cultura de paz e para o desenvolvimento humano. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu nesta quarta-feira (13), no auditório do Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7), em Fortaleza.

SOBRE AS REPORTAGENS

O conteúdo multimédia da categoria digital foi produzido pelos jornalistas Fayher Lima e Vitória Barbosa, com coordenação e edição de Roberta Tavares e direção de Isabela Martin. A identidade visual, ilustrações e animações foram assinadas pelo artista Gabriel Lopes.

Nesta categoria, o Jornal Jangadeiro concorreu com outras 72 produções de veículos locais e nacionais.

A reportagem especial reuniu dados, relatos de vítima e entrevistas com psicóloga, advogada e socióloga para denunciar uma realidade invisível: o estupro dentro de relacionamentos amorosos.

Confira o material completo no site jangadeiro.com.br/jornal-jangadeiro/especiais/estupro-conjugal/

Já a equipe da categoria Telejornalismo é composta por Luana Gurgel, Liliana Benevides, Isabela Martin, Gutemberg Filho, Sávio Leite, Aislan Nogueira e Rodrigo Sanders.