Com descontos de até 80%, Bazar Moda do Bem começa nesta sexta - TV Jangadeiro

O Maraponga Mart Moda vai realizar a partir desta sexta-feira (15), em Fortaleza, a 12ª edição do Bazar Moda do Bem. A iniciativa, que vai até o domingo (17), reúne lojistas de mais de 250 marcas. As peças de vestuário poderão ser adquiridas com descontos de até 80%, das 8h às 18h no shopping.

A ação oferece variedade de estilos (moda feminina, masculina, infantil, jeanswear, fitness, praia, intima, bolsas e calçados, óculos, acessórios, tamanhos especiais, artigos para lojas e perfumaria), com lojas locais e fácil reposição de estoque. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro e no cartão de crédito, de acordo com a política de vendas de cada loja.

Na ação solidária, toda a renda arrecadada com o ingresso no Bazar será destinada para o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON), que atua na implementação de ações efetivas na prevenção e no controle do câncer, além de oferecer serviços de diagnóstico por imagem para a comunidade. O ingresso beneficente custa R$ 5.