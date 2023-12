Jornal Jangadeiro vence Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza - TV Jangadeiro

O Jornal Jangadeiro venceu a 8ª edição do Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza na categoria Webjornalismo. A reportagem especial “Cidade Jovem: o impacto dos programas sociais para a juventude de Fortaleza” mostra como as políticas públicas implementadas pela gestão municipal contribuem para a redução das desigualdades sociais.

O conteúdo foi produzido pelos jornalistas Fayher Lima e Vitória Barbosa, com coordenação e edição de Roberta Tavares e direção de Isabela Martin. A identidade visual, ilustrações e animações foram assinadas pelo artista Gabriel Lopes.

“Por meio de recursos multimídias, como animações, textos, vídeos e áudios, reforçamos a importância dos programas sociais, focados na juventude, que têm ajudado a minimizar a desigualdade na capital. Contamos histórias dos jovens beneficiados nos projetos, que vão desde o estudo para o Enem a passagens aéreas para realizar os sonhos mundo afora. Sairmos vitoriosos no prêmio nos dá ainda mais energia para seguir produzindo conteúdos com compromisso e criatividade”, comenta a coordenadora Roberta Tavares.

Com o tema “Cidade para todos: como a Prefeitura está trabalhando para diminuir as desigualdades sociais”, a cerimônia de entrega do prêmio aconteceu nesta terça-feira (12), no Paço Municipal.

Reportagem completa: