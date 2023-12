Temperaturas do interior do Ceará podem chegar a 40º C - TV Jangadeiro

As macrorregiões do Cariri e de Jaguaribana podem chegar a 40º C de temperatura, até quinta-feira (14), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A informação, divulgada nesta terça (12), também aponta uma variação entre 3° C e 5°C, principalmente durante o período da tarde, devido à escassez de chuvas e, consequentemente, maior insolação.

Para a capital cearense, as máximas previstas são de 33º C, enquanto as mínimas, 26º C.

Municípios atingidos

Nos municípios de Milagres, Abaiara, Icó, Orós, Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama, Solonópole, Penaforte, Jati, Milagres, Abaiara, Aurora, Lavras da Mangabeira, Quixelô, Pereiro, Ererê, Iracema, Potiretama, Crateús, Ipaporanga e Camocim, as temperaturas máximas devem se manter entre 39º C e 40º C.

Já em Jaguaribe, a condição pode ultrapassar os 40º C.

Máximas e mínimas registradas

A Funceme divulgou ainda o levantamento das temperaturas registradas em algumas cidades, nesta terça (12). São elas:

– Máximas: Jaguaribe (40,3 ºC), Barro (40,2º C), Jaguaribe/Brum (39,4º C), Piquet Carneiro (39º C) e Iguatu (38,3º C).

– Mínimas: Iguatu (20º C), Jaguaribe (20º C) e Sobral (22º C).

El Niño

A atual onda de calor é provocada pelo El Niño, fenômeno natural que aumenta o calor na superfície da terra.

A ação, influenciada pelo aquecimento global, potencializa doenças respiratórias e pode causar desidratação, ressecamento da pele e até sangramentos no nariz e na garganta, de acordo com o Ministério da Saúde (MS).