Governo Federal anuncia R$ 1 bilhão em investimentos para o Ceará - TV Jangadeiro

O Governo Federal vai destinar R$1 bilhão em recursos ao Ceará. O repasse foi anunciado, nesta terça (12), durante agenda da vice-governadora Jade Romero em Brasília. O Governo do Estado destacou a utilização do dinheiro em obras que visem melhorias em setores como saneamento básico, água, esgoto e segurança hídrica. A liberação do crédito, contudo, depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Ceará.

Jade Romero destacou o apoio do Governo Federal para a evolução de importantes setores da sociedade cearense. “Estivemos com o presidente Lula na retomada dos investimentos dos Bancos Públicos para todo o país. Para o Ceará, conseguimos um importante investimento para setores do nosso estado como saneamento, água e esgoto e também segurança hídrica”, comemorou.

Segundo o Executivo estadual, aproximadamente metade do recurso será destinado para se por em prática um Plano de Investimentos. Em parte, a ação irá contemplar intervenções a serem realizadas pela Secretaria dos Recursos Hídricos na duplicação do Trecho I do Eixão das Águas (do Castanhão, em Jaguaribara, ao Curral Velho, em Morada Nova).

Também por meio do plano, uma quantia será destinada para que a Cagece promova a ampliação da universalização da cobertura de abastecimento de água e esgotamento, para o combate à perda de água e melhoria estrutural de sistemas. No total, serão viabilizados oito projetos, beneficiando diretamente os seguintes municípios: Fortaleza; Maranguape; Maracanaú; Redenção; São Gonçalo do Amarante, em Taíba; Aquiraz, em Porto das Dunas; Crateús; e Itaitinga.