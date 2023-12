Dilma Rousseff é eleita Mulher Economista de 2023 por conselhos de economia - TV Jangadeiro

A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita Mulher Economista de 2023 pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon) e pelos conselhos regionais da categoria.

O reconhecimento acontece no ano em que a ex-mandatária assumiu a presidência do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB) do Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -.

De acordo com a Cofecon, a escolha da Mulher Economista é dividida em quatro etapas, que reúne indicações e filtragem até que sejam definidas as três finalistas.

Os nomes das outras mulheres que concorriam com Dilma não foram divulgados. A cerimônia de entrega do prêmio está prevista para ocorrer em 2024.

“A escolha de Dilma Rousseff como a Mulher Economista de 2023 reflete o reconhecimento do seu legado e expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil”, explica comunicado divulgado pelo Cofecon.

Enquanto esteve na Presidência da República, foi alvo de críticas por aumentar os gastos públicos em meio à crise econômica.

A ex-chefe do Executivo Federal sofreu um impeachment por pedaladas fiscais, que consistem em atrasar o repasse de verba a bancos públicos e privados, fazendo parecer que os gastos e despesas nas contas públicas estão equilibrados.