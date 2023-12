Passageira fica ferida ao tentar descer de ônibus no Terminal do Papicu - TV Jangadeiro

Uma mulher ficou ferida ao tentar descer de um ônibus no Terminal do Papicu na manhã desta segunda-feira (11), em Fortaleza. Segundo informações enviadas ao Jornal Jangadeiro, o incidente teria acontecido porque o motorista não teria esperado a vítima descer do veículo.

Em um dos vídeos, é possível ver sangue próximo ao banco onde a passageira está sentada, sendo atendida por usuários do local.

Em nota ao JJ, o Sindiônibus informou que apura o ocorrido e que “todos os motoristas passam por um processo seletivo rigoroso, além de treinamentos teóricos e práticos, com experiências vivenciais para sensibilização e aprendizado”. O documento diz ainda que a empresa envolvida será notificada e deverá avaliar quais medidas tomar.