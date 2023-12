Evandro Leitão deve se filiar ao PT neste sábado - TV Jangadeiro

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), deve se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) no próximo sábado (16). O movimento acontece em meio às articulações para a escolha de nome petista que irá representar a legenda na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024.

A informação foi confirmada pela assessoria do líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT). O partido, contudo, ainda avalia o horário e local do evento que oficializará a filiação.

Apesar de estar cotado para entrar no PT desde que anunciou a desfiliação do PDT, Evandro Leitão ainda depende do processo interno do partido para concorrer à eleição, já que outros três nomes como os de Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio também são cotados para a Prefeitura.

Além de Evandro, é esperado o ato de filiação de uma série de prefeitos cearenses ao PT. Um dos nomes confirmados pela assessoria de Guimarães foi o do prefeito de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão.