Homem é preso suspeito de organizar bingo ilegal e de subornar policias no Ceará - TV Jangadeiro

Um homem foi preso em flagrante suspeito de organizar um bingo ilegal e de subornar policiais em Quixeramobim, no interior do Ceará. Motocicletas, que seriam entregues como prêmio do sorteio, foram apreendidas, além de banners de divulgação do evento.

Segundo a Polícia Civil, após o recebimento de denúncias, policiais foram até a residência do realizador do evento, de 67 anos. O suspeito tem antecedentes por posse irregular de arma de fogo e ameaça. Apontado como um dos organizadores, ele ainda ofereceu valores financeiros aos agentes.

O homem foi preso em flagrante e autuado por jogo de azar e corrupção ativa. Duas motocicletas e duas motonetas, que seriam entregues como premiação aos vencedores do jogo de azar, foram apreendidas. A origem dos veículos será investigada.

Além das motocicletas, os policiais civis apreenderam uma quantia em dinheiro, blocos de anotações, documentos, cartelas de jogo, um globo, uma mesa e banners de divulgação. As investigações seguem em andamento, sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Quixeramobim.