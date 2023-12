Filha de Vitor Valim tem órgãos doados após morte, anuncia família - TV Jangadeiro

A família de Sofia Valim, filha mais velha do prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB), decidiu doar os órgãos da jovem, que teve morte confirmada no início da tarde deste sábado (9). A informação foi dada pela assessoria de imprensa de Vitor Valim e foi divulgada no portal Frisson, assinado pela mãe de Sofia, a empresária Gaída Dias.

“Minha filha será luz na vida de muitos jovens. E o que conforta meu coração, nesse momento, é saber que outras pessoas terão esperança de viver. Se Deus quis assim, mesmo com toda tristeza, aceito e obedeço à Sua vontade. Sentirei muita saudade da minha menina, companheira e bagunceira. Eu era fã dela”, disse a mãe.

A jovem Sofia, que estava internada desde o dia 3 de dezembro por uma hepatite fulminante no fígado, teve morte confirmada após complicações de uma cirurgia de transplante realizada na última quinta (7). Nas redes sociais, Vitor Valim comunicou:

“É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento de minha tão amada filha Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu. Agradeço a todos pelas orações e carinho dedicados a mim e à minha família nesse momento de extremo sofrimento”.

Além do luto de três dias decretado no município de Caucaia, a morte da jovem gerou o sentimento de solidariedade entre políticos do Ceará, com manifestações do ministro Camilo Santana (Educação), do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e outros.