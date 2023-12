Ceará deve receber 940 mil turistas na alta estação e gerar receita de R$ 3,3 bilhões - TV Jangadeiro

O Ceará deve receber 940 mil pessoas – aumento de 5,8% em relação ao ano anterior – durante o período de alta estação, segundo a previsão da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur). A pasta ainda espera a geração de uma receita de R$ 3,3 bilhões.

A Setur afirma que a estimativa é que os visitantes favoreçam a economia, gerando emprego, renda e oportunidades. A pasta também aponta para o aumento no mercado doméstico e internacional, a expectativa é de que o número de viajantes cresça 5% e 14,5%, respectivamente.

Segundo o Governo, o crescimento da quantidade de visitantes estrangeiros acima de 10% está atrelado à ampliação da malha aérea internacional. Entre os destaques está o voo que liga Fortaleza-Lisboa, operado pela companhia aérea TAP.

Já no mercado doméstico, o destaque é a oferta de 240 voos extras pela Latam, na comparação com a operação regular dos meses de outubro e novembro deste ano. Só com a ampliação da companhia aérea, a expectativa é que cerca de 494 mil passageiros sejam transportados, em mais de 3,1 mil pousos e decolagens.

Com a chegada de mais turistas ao Ceará, outro setor beneficiado é a rede hoteleira, que acomoda os visitantes. A expectativa da pasta é de que, durante o período, a média em todo o estado ultrapasse os 80%.