Missa de ação de graças marca despedida de Dom José como arcebispo de Fortaleza - TV Jangadeiro

O arcebispo dom José Antonio Tosi se despediu do cargo, neste sábado (9), durante missa de Ação de Graças pelos 24 anos de governo pastoral. A celebração aconteceu às 9h, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, e reuniu padres da Arquidiocese, seminaristas e fiéis.

“A incapacidade me ajudou a crescer na confiança em Deus e na graça de cada dia. Hoje agradecemos não ao que Jose Antonio Tosi Marques realizou, mas ao que esta Igreja realiza para responder ao dom de Deus, a fecundidade e tantos frutos não pode ser atribuída ao mérito de ninguém em particular, mas a presença do Espírito de Deus que age numa comunidade de irmãos que se amam”, disse dom José na homilia.

Após ter renunciado ao cargo, o bispo emérito de 75 anos continuará residindo no mesmo local que o arcebispo dom Gregório Paixão, que assumirá a direção da Arquidiocese e tomará posse na próxima sexta (15).

Nas redes sociais, a Arquidiocese de Fortaleza agradeceu ao arcebispo pelo trabalho à frente do governo pastoral de Dom José.

“Foram 24 anos de um ministério fecundo e de um grande crescimento da Arquidiocese de Fortaleza. Em um clima de proximidade, uma marca de Dom José, a belíssima celebração foi de gratidão a Deus por tudo e gratidão do povo de Deus em reconhecimento pelo pastoreio de Dom José”.

(Foto: Arquidiocese de Fortaleza)