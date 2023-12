Filha de Vitor Valim consegue doador compatível e passa por transplante de fígado - TV Jangadeiro

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, anunciou nas redes sociais que a filha mais velha, Sofia Valim, conseguiu um doador e passou por um transplante de fígado nesta quinta (7). A cirurgia ocorreu dois dias após o prefeito pedir orações pela filha.

“Após seguir os trâmites legais e entrar na fila de transplante de fígado, Sofia consegiu um doador devido à urgência do seu caso. Hoje de manhã foi encontrado um doador compatível e a cirurgia foi realizada com êxito. Contudo, as próximas 48 horas ainda serão de observação para que possamos saber se o corpo de Sofia aceitará o novo órgão”, disse Valim.

Ele ainda agradeceu à família da doadora. O problema de saúde de Sofia, contudo, não foi informado.

“Deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos à família da doadora pela sensibilidade e por ajudar a devolver a vida da minha filha. Que Deus os abençoe. Por favor, sigam em orações e mandando energias positivas nesta nova etapa da luta de Sofia.”, concluiu.