1 milhão de cearenses vivem com menos de R$ 7 por dia, aponta IBGE - TV Jangadeiro

No Ceará, aproximadamente um milhão de pessoas viviam em situação de extrema pobreza em 2022, de acordo com dados da Síntese de Indicadores Sociais, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (6).

Embora a extrema pobreza tenha reduzido 5,9% em comparação ao ano anterior, 9,5% da população cearense ainda sobrevive com menos de R$ 202 por mês, o equivalente a R$ 6,70 por dia.

A realidade seria ainda mais assustadora se não existissem políticas públicas para a distribuição de renda, como o Bolsa Família/Auxílio Brasil.

“Em 2022, na hipótese de não existirem os referidos programas sociais no Ceará, a extrema pobreza teria sido cerca de duas vezes maior do que com a existência desses programas”, explica o levantamento.

Para fazer a análise, o Instituto utilizou os parâmetros do Banco Mundial de US$ 2,15 para extrema pobreza e US$ 6,85 para a pobreza, em termos de Poder de Paridade de Compra a preços internacionais de 2017, dentre outras linhas de pobreza utilizadas para diferentes propósitos no país.

SALÁRIO MÍNIMO IDEAL

Uma família composta por quatro pessoas (dois adultos e duas crianças) deveria receber R$ 6.281 por mês para pagar as despesas básicas, como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, segundo a estimativa mais recente lançada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O valor é quase cinco vezes maior que o salário mínimo pago atualmente no Brasil. Para calcular a remuneração ideal, o levantamento é realizado mensalmente, com base no custo da cesta básica em 17 capitais brasileiras.