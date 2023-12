Racismo: conselheira tutelar de Crato é acusada de chamar criança de 'macaco' - TV Jangadeiro

O Ministério Público do Estado do Ceará ingressou com Ação Civil Pública para a cassação da conselheira tutelar Vanessa Lima Santos, acusada de ter praticado o crime de injúria racial contra uma criança.

Segundo denúncia feita ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a candidata teria chamado uma criança de “macaco” durante conversa em um aplicativo de mensagens com o pai do menino.

Mesmo com a denúncia, o conselho não se opôs à candidatura da conselheira tutelar, alegando que “a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso destinada à investigação de crime(s), não atrai o impeditivo prescrito no art. 133, I, da Lei Federal de n° 8.069/90”.

O MPCE constatou que a mulher, eleita no processo de escolha de 2023, não apresentou requisito necessário para a candidatura ao cargo de conselheira tutelar, que é a idoneidade moral.

A ação do ministério requer que Vanessa Lima Santos seja suspensa da função de conselheira tutelar no Crato e que o COMDCA adote as providências necessárias ao cumprimento da legislação, especialmente em relação à convocação de conselheiro suplente.

Ainda segundo o MPCE. caso não haja deferimento de liminar, a requerida terá o cargo cassado. O MP oficia, ainda, às operadoras de celular para que informem a titularidade do número de telefone presente nos prints, no período compreendido entre janeiro de 2017 até janeiro de 2018, bem como oficia o aplicativo de mensagens para que informe a quem pertencia a conta no período.