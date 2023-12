ICMS, IPVA e Detran: veja condições para participar de Refis e pagar dívidas de impostos com desconto - TV Jangadeiro

O Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado do Ceará (Refis), iniciativa que concede até 100% de desconto para as dívidas de impostos estaduais adquiridos até 2022, já está disponível para adesão. A previsão é que quase 32 mil contribuintes cearenses possam ser beneficiados.

Os interessados em participar do programa têm até o dia 29 de fevereiro de 2024 para aderir à proposta, de forma virtual, pelo site da SEFAZ-CE (www.sefaz.ce.gov.br).

Refis para débitos

A medida será válida para os seguintes tributos:

– Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),

– Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

– Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)

– Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE), para créditos tributários e não tributários

– Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), inscritos ou não em dívida ativa do Estado.

Cofres públicos

O Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais no Estado do Ceará foi proposto pelo Governo do Ceará. A expectativa é que os cofres públicos recuperem R$ 300 milhões de reais.

Condições