Prefeitura de Maracanaú vai inaugurar primeira Escola de Educação Bilíngue da rede municipal - TV Jangadeiro

A Prefeitura de Maracanaú vai inaugurar, em 2024, a primeira Escola de Educação Bilíngue da rede municipal de ensino. As aulas de inglês serão ofertadas, inicialmente, para turmas do Pré II e 1ª ano.

Os alunos vão aprender o novo idioma a partir de momentos lúdicos, com jogos, brincadeiras, músicas, contações de histórias, diálogos do cotidiano e visitação a espaços estrangeiros, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação.

A instituição de ensino vai funcionar em tempo integral, com um ambiente bilíngue, material estruturado e laboratório de inglês.

A Educação Bilíngue Português/Inglês vai ser implementada gradualmente na rede municipal de ensino. As demais turmas abertas progressivamente, até o 5º ano do Ensino Fundamental.

Os professores serão habilitados em inglês. Os profissionais farão um curso básico, com duração de 4 anos, na própria instituição, com certificação emitida pelo Centro de Línguas de Maracanaú – CLM.