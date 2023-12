Bolsa esporte abre inscrições para atletas e treinadores; benefício varia entre R$ 300 a R$ 1,2 mil - TV Jangadeiro

As inscrições para o Bolsa Esporte 2023 já estão abertas. Até o dia 26 de dezembro, os interessados poderão se inscrever para 1.100 bolsas de atletismo de R$ 300 a R$ 1.200, e 120 bolsas para treinadores, no valor de R$ 600. O benefício tem duração de 12 meses e periodicidade mensal.

Para se inscrever, basta clicar aqui.

Segundo a Prefeitura, o programa, que deve começar em fevereiro de 2024, tem o objetivo de contribuir para a melhoria do desempenho de atletas, além de gerar inclusão social, ativação econômica e promover condições para obtenção de bons resultados esportivos em competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais.

Requisitos

Os atletas precisam ter, no mínimo, 10 anos completos; estar praticando a modalidade esportiva por um período superior a seis meses; residir no município de Fortaleza por, no mínimo, seis meses; apresentar declaração, certificado e/ou histórico da entidade oficial da modalidade esportiva, que atestem obtenção de títulos e resultados de competições nos últimos dois anos (2022 e 2023). Se possuir até 18 anos, deve estar regularmente matriculado na rede de ensino público ou privado de Fortaleza, ou que já tenha concluído o ensino médio.

Já os treinadores precisam estar em atividade profissional, na função de treinador por, no mínimo, dois anos (2022 e 2023); ter treinado atletas ou paratletas que participam de competições desportivas oficiais nos últimos dois anos (2022 e 2023); declaração e/ou certificado da entidade oficial da sua modalidade esportiva que atestem obtenção de títulos e resultados de competições nos últimos dois anos (2022 e 2023); apresentar vínculo empregatício, público ou privado, documento e/ou declaração que comprove tal vínculo, residir no município de Fortaleza por, no mínimo, seis meses.