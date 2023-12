7 a cada 10 estudantes não sabem o mínimo de matemática básica - TV Jangadeiro

Em 2022, 73% dos alunos que concluíram o Ensino Fundamental II não sabiam resolver problemas matemáticos básicos, de acordo com pesquisa divulgada pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Por exemplo, os alunos brasileiros não aprenderam operações simples como converter moedas (trocar o valor do dólar pelo real com base na taxa de câmbio entre essas duas moedas).

Níveis de ensino

Apenas 27% dos estudantes brasileiros alcançaram o nível 2 de proficiência em matemática, considerado o patamar mínimo de aprendizado, segundo levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Em contrapartida, metade dos estudantes alcançaram o nível 2 ou mais quanto à leitura. No entanto, o percentual ainda fica abaixo da média da OCDE.

Na disciplina de ciências, cerca de 45% dos alunos chegaram ao nível 2, contra 76% da média da OCDE. Os estudantes com melhor desempenho somaram apenas 1%.

“Embora seja evidente que alguns países e economias têm desempenho muito bom na educação, o quadro geral é mais preocupante. Em mais de duas décadas de testes globais do Pisa, a pontuação média não mudou drasticamente entre avaliações consecutivas. Mas este ciclo viu uma queda sem precedentes no desempenho”, diz o relatório.

Embora o estudo analise diversos fatores que possam contribuir com a queda de aprendizado, como a pandemia pela Covid-19, por exemplo, outras causas podem ter contribuído com a falta de desempenho.

“A pandemia da covid-19 parece um fator óbvio que pode ter impactado os resultados nesse período. Mas, as trajetórias educacionais foram bem negativas antes da pandemia chegar por décadas, até mesmo em outros países, como a Finlândia, Suécia e Países Baixos. Isso indica que as questões de longo prazo nos sistemas educativos também são culpadas pela queda no desempenho. Não se trata apenas de covid”.

O número, porém, representa menos de 50% do corpo discente, de 15 anos de idade, das redes públicas e privadas de ensino.