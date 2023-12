Ciro Gomes dá tapa em rosto de jovem ao ser chamado de "bandido" em show na Beira-Mar - TV Jangadeiro

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) deu um tapa no rosto de um jovem após ter ser chamado de “bandido” durante um show de samba próximo ao espigão do Náutico, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite deste domingo (3).

Em vídeo que circula nas redes sociais, Ciro aparece numa área reservada do show, quando é abordado pelo homem, que o pergunta: “Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso”.

Ciro responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”. Então, o rapaz retruca: “Tu é bandido”.

Após a ofensa, o pedetista dá o tapa no rosto do jovem, que o acusa de racismo: “Tu deu na minha cara, seu racista?”. E Ciro responde: “Dei, sim. Pra você aprender a me respeitar”.

O Jornal Jangadeiro entrou em contato com a assessoria do ex-presidenciável, mas não obteve resposta até esta publicação.