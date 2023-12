Policial militar que matou jovem dentro de delegacia após discussão em Camocim é demitido - TV Jangadeiro

O policial militar George Tarick, preso por ter matado o jovem Matheus Silva, de 19 anos, foi demitido da corporação. A decisão consta no Diário Oficial do Estado do Ceará. O crime aconteceu em fevereiro de 2022, dentro da Delegacia de Camocim.

“Acatar os Relatórios Final (fls. 356/390) e Complementar (fls. 405/417) exarados pela Comissão Processante e punir o militar estadual SD PM 29.468 GEORGE TARICK DE VASCONCELOS FERREIRA – M.F. nº 307.148-1-4, com a sanção de DEMISSÃO, nos moldes do Art. 23, inc. II, alínea “c”, c/c Art. 33, em face da prática de atos que revelam incompatibilidade com a função militar estadual”, expressa trecho do documento publicado nesta sexta-feira (1°).

Após o crime, o agente teve prisão preventiva decretada e foi afastado das funções policiais. Segundo as investigações, o PM e o jovem teriam brigado durante uma festa e sido encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Camocim, onde tudo aconteceu.

Em setembro do ano passado a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) infirmou que também investigava pelo menos outros 11 policiais militares por omissão no assassinato do jovem.