Brasil atinge menor taxa de desemprego desde 2015, aponta IBGE - TV Jangadeiro

O Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2015, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). O estudo, divulgado nesta quinta-feira (30), mostrou que, de agosto a outubro deste ano, o índice de desocupação ficou em 7,6%.

Ou seja, pelo menos 100,2 milhões de pessoas conseguiram um emprego (formal ou informal; no setor privado ou público). De acordo com os dados, no mesmo trimestre de 2022, a taxa de pessoas sem renda era de 8,3%.

“Isso mostra que tanto empregados quanto trabalhadores por conta própria contribuíram para a expansão da ocupação no trimestre”, explica Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE.

O saldo também continua positivo em relação a pessoas que possuem carteira assinada no setor privado. Conforme o levantamento, cerca de 37,4 milhões de brasileiros estão em alguma ocupação, exceto trabalhadores domésticos.

Em relação aos autônomos, pelo menos 25,6 milhões de pessoas trabalham por conta própria.

AUMENTO DE GANHO

Segundo o IBGE, o rendimento médio real do trabalhador foi estimado em R$ 2.999, com alta de 1,7% em relação ao trimestre encerrado em junho.

“A leitura que podemos fazer é que há um ganho quantitativo, com aumento da população ocupada, e qualitativo, com o aumento do rendimento médio”, afirma Adriana.

Por: Maria Eduarda Aquino