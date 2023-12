Jornal Jangadeiro conquista 2° lugar no Prêmio MPCE de Jornalismo - TV Jangadeiro

O Jornal Jangadeiro conquistou o 2° lugar no Prêmio do Ministério Público do Ceará de Jornalismo nas categorias Impresso/Web e Rádio Jornalismo.

A cerimônia de entrega da 5ª edição do prêmio aconteceu nesta quinta-feira (30), na sede do Ministério Público do Ceará, em Fortaleza.

📲Impresso/Web

A reportagem especial “Perigo dentro de casa: a violência invisível do estupro conjugal” foi produzida pelos jornalistas Fayher Lima e Vitória Barbosa, com coordenação e edição de Roberta Tavares e direção de Isabela Martin. A identidade visual, ilustrações e animações foram assinadas pelo artista Gabriel Lopes.

Nesta categoria, o Jornal Jangadeiro concorreu com outras 34 produções de veículos locais.

A partir de dados, relatos de vítima e entrevistas com psicóloga, advogada e socióloga, o conteúdo multimídia expôs uma realidade invisível: o estupro dentro de relacionamentos amorosos. A produção destacou ainda a importância do trabalho do Núcleo de Atendimento às Vítimas da Violência (NUAVV), do Ministério Público do Ceará (MPCE), na promoção da justiça e dos interesses da sociedade.

Confira o material completo no site jangadeiro.com.br/jornal-jangadeiro/especiais/estupro-conjugal/ (link nos storys).

📻 Radiojornalismo

Especial “Proteção, justiça, reparação: olhar e ações do Ministério Público na defesa da dignidade às vítimas da violência no Ceará”

Autores: Karla Moura, Rômulo Magalhães, Kayo Passos, Dina Sampaio e Jefferson Sales.