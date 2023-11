Idosa de 86 anos é resgatada após ficar presa em apartamento, no Cariri - TV Jangadeiro

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionada para resgatar uma idosa, de 86 anos, que ficou presa em seu próprio apartamento, em Juazeiro do Norte, no Cariri, na noite dessa terça-feira (28). Os bombeiros tiveram que arrombar a porta. A mulher estava nervosa.

Segundo informações, a idosa ficou presa dentro do próprio apartamento sem conseguir abrir a porta, trancada por dentro. A cuidadora foi quem acionou o Corpo de Bombeiros.