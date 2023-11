Edisca realiza 4ª edição do Bazar e Brechó Solidário com mais de 3,5 mil peças - TV Jangadeiro

Com a proposta de promover a economia sustentável e garantir o funcionamento dos programas sociais, a Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) realiza a 4ª edição do Bazar & Brechó Edisca, com mais de 3,5 mil peças à venda por preços acessíveis. O evento será realizado entre os dias 6 e 10 de dezembro, no Shopping RioMar Fortaleza.

Entre as peças disponíveis estão roupas masculinas, femininas e infantis; calçados e acessórios, como bolsas, cintos, óculos, bijuterias. Os itens novos e seminovos foram arrecadados por meio de doações de pessoas físicas e de empresas.

Além de ajudar financeiramente a instituição, o Bazar & Brechó Solidário da Edisca promove uma reflexão sobre sustentabilidade, consumo consciente, economia circular, desapego e solidariedade.

“Para além da geração de recursos advindos dessa operação existe um aspecto pedagógico e ambiental da ação que, para nós, é da maior importância, pois tem a ver com praticar a economia circular, com repensar o consumo, com longevidade das peças e, sobretudo, com a ressignificação de nossa forma de nos relacionarmos com o meio ambiente e a natureza, uma vez que há muito o planeta dá sinais de esgotamento”, comenta Dora Andrade, coreógrafa e fundadora da Edisca.

🧺 DOAÇÕES

Para a realização do Bazar, a Edisca recebe durante todo o ano doações de roupas, sapatos e acessórios femininos e masculinos, infantil e adulto. Os interessados em contribuir ainda podem entregar as doações na sede da instituição, localizada na Rua Desembargador Feliciano de Athayde, nº 2309, no bairro Água Fria. Mais informações pelos números (85) 32781515ou (85) 9 88691186.

📌 SERVIÇO:

Bazar & Brechó Solidário da Edisca

Data: 6 a 10 de dezembro

Horário de Funcionamento: 13h às 22h

Local: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza, próximo à Riachuelo

Endereço: Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu

Pagamento: Pix, dinheiro e cartão (crédito ou débito)