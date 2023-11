Governo Federal cria poupança para que alunos de baixa renda não abandonem o ensino médio - TV Jangadeiro

O Governo Federal anunciou a criação de uma poupança destinada a incentivar a permanência de jovens de baixa renda no ensino médio, em especial os que pertencem a famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais.

Nesta terça-feira (28), foi oficializada a medida que havia sido anunciada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, no início do mês.

“Não tenho dúvidas de que essa vai ser uma das principais políticas desse governo para não perdermos esses jovens. Nós perdemos hoje milhares de jovens no ensino médio que abandonam a escola, às vezes por necessidade de trabalhar desde cedo. Com essa bolsa, o aluno vai receber uma parte todo mês, e outra fica como poupança para o fim de cada etapa letiva”, afirmou Camilo.

REQUISITOS

Para ter acesso à poupança, o aluno precisará ter frequência mínima, garantir a aprovação ao fim do ano letivo e fazer a matrícula no ano seguinte (quando for o caso). A regra também exige participação em exames como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A poupança não será considerada no cálculo da renda familiar para a concessão ou recebimento de outros benefícios.