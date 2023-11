75% dos peixes do Rio Cocó são contaminados com microplástico, revela pesquisa - TV Jangadeiro

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará, revelou que 75% dos peixes e 62% dos moluscos do Rio Cocó são contaminados também por microplásticos. Esses animais, apesar de contaminados, são consumidos em barracas próximas ao Rio, afirma o coordenador da pesquisa I-plastics no Brasil, prof. da UFC Marcelo Soares.

“A gente encontrou microplásticos tanto no período seco quanto no período chuvoso, infelizmente com grandes quantidades, tanto na água quanto no sedimento quanto nos animais, e estes microplásticos estão tendo fontes diversas, como da própria cidade, da lavagem de roupas, do atrito dos pneus nas estradas”, disse o professor.

Segundo Marcelo, outro fator que contribui para a poluição são os esgotos da cidade.

“Infelizmente o sistema hoje de esgoto das cidades, o sistema de tratamento e de limpeza urbana não está funcionando e está contaminando esse ambiente, por sua vez contaminando o oceano, e isso causa um alto risco de segurança alimentar para os seres humanos”.

O professor faz um alerta sobre o consumo desses animais, e diz que esses peixes e músculos derivados do rio são consumidos em Fortaleza.

“Esses peixes, esses moluscos, são consumidos por pessoas em Fortaleza, em diferentes barracas. Ali próximo do Rio Cocó, as pessoas se alimentam desses peixes e desses moluscos que estão contaminados por microplástico, resumindo, nós estamos comendo plástico”.

📌 SOBRE A PESQUISA

A pesquisa I-plastics faz parte de um consórcio internacional. A Universidade Federal do Ceará representa o Brasil. Também há a participação de Portugal, Espanha e Itália. A análise foi feita durante o ano de 2022 e analisou, dentre inúmeras espécies, tainha, carapeba, e também três espécies de moluscos, incluindo as ostras.