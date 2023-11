Lula indica Flávio Dino para cargo de ministro do STF; nome segue para aprovação no Senado - TV Jangadeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, nesta segunda-feira (27), o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, a indicação ainda precisa ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. Caso seja nomeado, Flávio Dino assume a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro deste ano, ao completar 75 anos, a idade máxima para ocupar o cargo.

Dino agradeceu a confiança. “Me honra imensamente com a indicação para Ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras”.

Durante mandatos anteriores, Lula indicou três ministros à Corte, são eles: Zanin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

Ainda nesta segunda-feira, o mandatário indicou o subprocurador-geral Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Gonet deve substituir de Augusto Aras, ex-PGR indicado por Jair Bolsonaro (PL).