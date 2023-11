Ceará tem probabilidade de chuva nesta semana, aponta Funceme - TV Jangadeiro

Os últimos dias do mês de novembro no Ceará têm maior probabilidade de registros de chuva, segundo a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para esta segunda-feira (27), o Cariri e a região sul da Jaguaribana apresentam melhores chances de chuva entre tarde e noite.

Já nesta terça (28), o cenário é mais favorável, com registros pontuais em todas as macrorregiões, como o Litoral de Fortaleza, no início do dia. Ainda para terça e quarta, o sul do Ceará deve permanecer com maiores condições.

As chuvas previstas para os próximos dias se dão pela formação e localização de um novo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), assim como efeito de brisa (terrestre e marítima) e combinação de temperatura, umidade e relevo.

Com maior nebulosidade e chances de chuva, as temperaturas máximas deverão cair relativamente, ficando entre 34 e 37°C em alguns municípios da Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamuns, do Cariri, do Litoral Norte e da Serra da Ibiapaba.