No Ceará, 251 mil pessoas não têm banheiro em casa, aponta pesquisa - TV Jangadeiro

No Ceará, 251 mil pessoas não têm banheiro dentro de casa, aponta relatório do Instituto Trata Brasil. Ou seja: 2,7% da população do estado vive sem acesso a chuveiro, pia e vaso sanitário para fazer a higiene íntima.

A privação de saneamento básico no Ceará atinge mais pessoas do que a soma da população afetada nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Paraná, Roraima, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amapá, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo e Goiás.

No cenário nacional, 73,7% das pessoas sem banheiro se autodeclaram pardas. 60,7% da população morando em casa sem banheiro estava abaixo da linha de pobreza em 2022.

A análise traz informações de 2013 a 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada Anual (PNADCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

A privação de saneamento básico traz risco á saude, elevando de propagação de doenças respiratórias e enfermidades causadas pelo contato com água contaminada.

“A falta de água tratada ou a exposição ambiental ao esgoto, problemas decorrentes da privação de saneamento, interferem decisivamente na incidência de doenças com consequências para a saúde das crianças, jovens e adultos”, alerta o Instituto Trata Brasil.