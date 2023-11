Eduardo Girão lança pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo partido Novo - TV Jangadeiro

O senador Eduardo Girão lançou, neste sábado (25), pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Novo para as eleições de 2024.

“Eu conto com vocês para servir Fortaleza e colocar nossa cidade no topo. Deus tem um plano e não é de destruição. É assustador como o povo de Fortaleza está abandonado. Vendo essa situação, eu não ia conseguir dormir sem colocar meu nome a disposição. O que mais me move é a justiça”, afirmou o político, em discurso pró-família, costumes cristão e contra o aborto.

O anúncio foi feito durante o IV Encontro Estadual do Novo no Ceará, realizado na Assembleia Legislativa.

Os principais líderes e mandatários da sigla estiveram presentes, como o governador de Minas, Romeu Zema, o embaixador do Novo e ex-procurador, Deltan Dallagnol, e o presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro.

Eduardo Girão se filiou ao partido Novo em fevereiro deste ano. Caso seja eleito para o Paço Municipal, o político deve renunciar ao mandato de senador, uma vez que não é permitido acumular funções executivas.

O cargo seria assumido pelo suplente, o deputado estadual Sargento Reginauro.

Até o momento, a direita política possui três frentes pleiteando a Prefeitura de Fortaleza: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo).