Vacina contra gripe para 2024 já começa a ser produzida pelo Butantan - TV Jangadeiro

A fabricação do imunizante contra a gripe que vai abastecer as unidades de saúde do país inteiro na campanha de 2024 já começou no Instituto Butantan.

Ao todo, serão produzidas 80 milhões de doses da vacina da gripe para o Programa Nacional de Imunizações (PNI). A composição já terá as novas cepas da influenza, como recomenda a Organização Mundial de Saúde.

Para garantir uma proteção eficiente, a composição da vacina da gripe precisa ser atualizada anualmente. Às vezes, a composição do imunizante não varia de um ano para o outro; outras vezes, pode mudar uma, duas ou até as três cepas da vacina trivalente. Isso porque o vírus influenza – agente causador da doença – se multiplica e evolui rapidamente, fazendo com que mutações surjam com certa frequência: são as tão faladas novas cepas.

“Essas evoluções são naturais. Elas podem tanto apontar uma eficácia das vacinas aplicadas nas campanhas anteriores, como uma eficácia de infecção pelo novo vírus. É uma dinâmica bastante complexa”, explica o gerente de Desenvolvimento e Inovação de Produtos do Butantan, Paulo Lee Ho.