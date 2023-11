Aluna de autoescola perde controle do veículo e invade comércio de bebidas em Jijoca de Jericoacora - TV Jangadeiro

Uma aluna de uma autoescola perdeu o controle do carro que dirigia e invadiu um estabelecimento comercial na Avenida Manoel Marques, no Centro de Jijoca de Jericoacoara, nessa quinta-feira (23). Com o impacto, uma prateleira com bebidas alcoólicas foi atingida.

Uma mulher, que pilotava uma motocicleta, parou para observar o acidente e foi atropelada por outro motociclista. Ela ficou caída na calçada do comércio. Duas ambulâncias do hospital municipal de Jijoca foram acionadas para o local.

Segundo o proprietário da loja invadida, o prejuízo causado pelo acidente ainda está sendo calculado, mas deve ser em torno de R$ 6 mil.

Em resposta ao Jornal Jangadeiro, a autoescola informou que está “prestando toda e total assistência a uma pessoa que se machucou, e os danos causados ao comércio já foram resolvidos com o estabelecimento”.