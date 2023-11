Dupla invade farmácia e rouba pacotes de fralda em Fortaleza - TV Jangadeiro

Dois homens assaltaram uma farmácia na Avenida Mozart Lucena, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Além do dinheiro do estabelecimento e dos pertences da atendente, os suspeitos também levaram vários pacotes de fralda.

Nas imagens, registradas no último domingo (9), é possível observar a funcionária do local sendo abordada por um dos suspeitos, que a mostra uma arma e anuncia o assalto. Momentos depois, outro suspeito se aproxima e pega o celular da vítima. Momentos depois, os dois saem do local com os pacotes de fralda.

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que apura as circunstâncias do roubo ao estabelecimento comercial no bairro Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança auxiliam nas diligências.