Desembargador cearense toma posse como ministro do STJ - TV Jangadeiro

O cearense Teodoro Silva Santos foi empossado no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça nesta quarta (22). Ele foi indicado pelo presidente Lula (PT) e a nomeação já consta no Diário oficial da União (DOU).

Além do cearense, que ocupa a vaga do ministro aposentado Jorge Mussi. Afrânio Vilela e Daniela Teixeira também foram empossados no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A cerimônia de posse foi conduzida pela presidente do tribunal, ministra Maria Thereza de Assis Moura, que agradeceu aos novos integrantes da corte pelo seu compromisso com a preservação dos princípios democráticos, que fortalecem a confiança da sociedade no sistema judiciário brasileiro.