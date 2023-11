Com aumento dos casos de covid, postos de saúde realizam testes gratuitos em Fortaleza - TV Jangadeiro

Pessoas com sintomas de covid-19 podem realizar testes contra a doença gratuitamente em Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) de Fortaleza. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o exame é solicitado pela equipe médica após a avaliação do paciente.

Entre os dias 5 e 18 de novembro, foram diagnosticados 226 casos da doença no Ceará, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa). O aumento pode estar relacionado à identificação de uma nova subvariante no estado.

Na capital, os casos suspeitos são monitorados pela Secretaria Municipal da Saúde. “Havendo necessidade ,a testagem será ampliada para os demais postos de saúde de Fortaleza”, informa a pasta.